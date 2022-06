Kontrollaktion in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis : Kölner Zoll nimmt vier illegal Beschäftigte fest

Bei einer Kontrollaktion in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis hat der Kölner Zoll vier illegal Beschäftigte festgenommen. Foto: Axel Vogel

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Der Kölner Zoll stellt bei einer größeren Kontrollaktion von Nagelstudios in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis erneut gravierende Verstöße fest.



Geradezu „erschreckend“ viele Verstöße, etwa gegen Aufenthalts- und Arbeitsbestimmungen, hat der Kölner Zoll gestern bei einer größeren Kontrollaktion in Nagelstudios in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis festgestellt. „Alle vier Personen wurden wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung festgenommen“, sagte Zollsprecher Jens Ahland. 20 Zöllner hatten am Dienstag insgesamt sechs Studios durchsucht, die vor allem vietnamesisch-stämmigen Betreibern gehören, so der Zoll weiter. Das hohe Aufkommen an Festnahmen war laut Ahland auch der Grund dafür, dass der Zoll seine Aktion bereits nach vergleichsweise wenigen Stationen beendete.

Schließlich mussten die Festgenommenen in Einzelfahrzeugen zu ihren Vernehmungen auf die zuständigen Polizeipräsidien gebracht und Dolmetscher hinzugezogen werden, führte Ahland aus. Für den Kölner Zoll kommt das hohe Aufkommen an Verstößen keineswegs überraschend: Erst bei einer Kontrollaktion am Montag im Kölner Raum waren den Zöllnern sechs illegal Beschäftigte ins Netz gegangen. Obwohl der Zoll insbesondere die Branche der Nagelstudios seit Jahren im Visier hat, scheint sich bislang wenig zum Besseren gewendet zu haben. Immer wieder kommt es bei Kontrollen zu teils „gravierenden Verstößen“, bestätigte Ahland.

Vor allem das Thema illegale Beschäftigung treibe den Zoll nachhaltig um. „Gezielt werden junge Vietnamesen, die manchmal sogar noch minderjährig sind, nach Deutschland eingeschleust, um hier oft für einen Hungerlohn zu arbeiten“, erklärte der Zollsprecher. Natürlich kontrolliere der Zoll auch Verstöße gegen den Mindestlohn. Das ändere aber nichts an der Tatsache, dass die Situation dieser eingeschleusten Menschen nicht selten der eines „Arbeitssklaven“ gleichen würde. „Oft sind es Vietnamesen, die Vietnamesen ausbeuten“, bringt es ein Kenner der Szene, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, auf den Punkt.

Allein zwei der Festgenommenen hatten laut des Kölner Zollsprechers in einem Siegburger Studio gearbeitet, sowie jeweils einer in einem Troisdorfer Geschäft und einem in der Bonner City. Besonders dubios scheint dabei die Identität des festgenommenen jungen Mannes aus dem Bonner Studio zu sein. Der soll ausweislich seiner Papiere 22 Jahre alt sein, wusste Zollsprecher Ahland zu berichten. Von seinem äußeren Eindruck scheine der Festgenommene jedoch deutlich jünger zu sein, wirke geradezu jugendlich.

Gefälschte Ausweisdokumente