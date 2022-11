Kampagne der Regionalwert AG für Bioprodukte : Krisen gefährden die Arbeit vieler Biobauern

Fühlen sich auf der grünen Wiese sichtlich wohl: Schafe auf dem Biohof Schmitz in Hennef-Hanf. Foto: Ingo Eisner

Hennef Auch Bio-Bauern in der Region bekommen derzeit die Auswirkungen des Klimawandels, der hohen Energiepreise und der Inflation zu spüren. Die Kampagne „Was ist es dir wert“ der neun Regionalwert AGs in Deutschland und Österreich bewirbt den Kauf von regional erzeugten Lebensmitteln. Der Hof von Bernd Schmitz in Hennef Hanf gehört seit 2016 zu den mittlerweile 45 Partnerbetrieben der Regionalwert AG Rheinland und beteiligt sich in der Aktion.



Friedlich grasen die Milchkühe und Schafe von Biobauer Bernd Schmitz auf den Weiden seines 120 Hektar großen Hofs in Hennef-Hanf, den er seit mehr als 30 Jahren bereits in der mittlerweile fünften Generation betreibt. Die Nachhaltigkeit steht in seinem Betrieb, zu dem auch sechs festangestellte Mitarbeiter gehören, stets im Vordergrund. Aufgrund der derzeitigen Krisen sind die Probleme, mit denen sich Biolandwirte wie Schmitz auseinander setzen müssen, allerdings vielfältig. Zunehmende Dürre in Folge des Klimawandels, zerstörte Ernten, hohe Energiepreise und der Fachkräftemangel – all das bedroht bei vielen Betrieben die Produktion.

Schmitz gehört seit 2016 zu den mittlerweile 45 Partnerbetrieben der Regionalwert AG Rheinland. Die Bürgeraktiengesellschaft, die weder börsen-noch gewinnorientiert ist und das gesammelte Kapital in Betriebe entlang der gesamten Lebensmittel-Wertschöpfungskette investiert, setzt sich für die Stärkung der nachhaltigen und regionalen Biolandwirtschaft ein. In den vergangenen Jahren wurden in Deutschland und Österreich insgesamt neun Regionalwert AGs gegründet. Am Dienstag starteten mehrere Regionalwert AGs, darunter auch die AG Rheinland, mit „Was ist es dir wert“ eine Kampagne, um auf die Probleme aufmerksam zu machen, Lösungsideen zu entwickeln und die Bürger aufzufordern, gerade jetzt Bioprodukte zu kaufen.

Kampagne für den Kauf von Bioprodukten

Mit diesem Kugelspiel können Verbraucher entscheiden, in welche nachhaltigen Kriterien Subventionen investiert werden sollen. Foto: Ingo Eisner

Laut Stefan Gothe, Geschäftsführer der Regionalwert Impuls GmbH, verzeichnen viele Biobetriebe im Vergleich zu 2019 momentan Umsatzeinbußen von 20 bis 30 Prozent. Verbraucher kaufen zunehmend die vermeintlich günstigeren Discounter-Bioprodukte in der Annahme, dass regional erzeugte Lebensmittel zu teuer sind. „Dadurch kommt bei den regionalen Erzeugern häufig nicht einmal das an, was sie zur Kostendeckung brauchen, von Investitionen mal ganz zu schweigen“, sagt Gothe und befürchtet, dass viele Betriebe aufgrund dieser Entwicklung aufgeben werden. „Das Paradoxe ist, dass die Preise für konventionelle Lebensmittel und Discounter-Bioprodukte teilweise massiv ansteigen, während regionale Erzeugnisse tendenziell preisstabiler und häufig sogar erschwinglicher geworden sind.“

Wichtig ist für die Betriebe laut Gothe, die Umsätze zu steigern und die Verbraucher für das Thema zu sensibilisieren. „Der regelmäßige Kauf regionaler Bioprodukte stärkt die Wertschöpfung vor Ort und ist somit eine Investition in die regionale Daseinsvorsorge“, sagt Gothe. „Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, auf regionale Erzeugnisse zu achten, um Strukturen zu erhalten und den Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit und Ernährungssouveränität zu ermöglichen.“ Ob Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität, Klima, Tierwohl, Fachwissen, Gleichstellung, faire Beschäftigungsverhältnisse oder regionale Wirtschaftskreisläufe – all das sind laut Gothe Leistungen, die über unsere lebenswerte Zukunft entscheiden und damit hohen Wert haben.

Setzen sich für nachhaltige Landwirtschaft ein (v. l.): Stefan Gothe, Dorle Gothe und Bernd Schmitz mit den Schafen auf dem Biohof in Hennef-Hanf. Foto: Ingo Eisner

Spielerisch über nachhaltige Kriterien entscheiden