Corona im Rhein-Sieg-Kreis : Landkreis muss unter Zeitdruck Schülerverkehr neu organisieren

Rhein-Sieg-Kreis Das Land NRW finanziert kurz vor Ferienende zusätzliche Busse für den Schulstart. Im Kreisgesundheitsamt kommen außerdem viele Fragen von Lehrern und Reiserückkehrern zu Coronatests an.

„Wir werden gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben versuchen, das bis Mittwoch umzusetzen, was angesichts der Kürze der Zeit eine Herausforderung ist“, sagte Schuster am Freitag in einer Telefon-Pressekonferenz. Die Kreisverwaltung habe bereits Kontakt zu Verkehrsgesellschaften und Busunternehmen aufgenommen, um ergänzende Fahrten für Schüler zu organisieren.

Mehr als 100 Anrufe pro Tag

Der Kreis verweist noch einmal darauf, dass sich alle Beschäftigten an Schulen, Erzieherinnen und Erzieher sowie Reiserückkehrer für Tests an ihre Hausärzte oder an die neuen Testzentren an Flughäfen wenden müssen. Die Risiko-Urlauber müssen sich außerdem von sich aus per E-Mail beim Kreisgesundheitsamt melden und so lange zu Hause in Quarantäne bleiben, bis das negative Testergebnis vorliegt.