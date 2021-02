Corona-Situation im Rhein-Sieg-Kreis : Landrat sieht in Schulöffnung ein Restrisiko

Rhein-Sieg-Kreis Das Dilemma zwischen Virusbekämpfung und Notwendigkeit von Präsenzunterricht beschäftigt auch Landrat Sebastian Schuster. Unterdessen kündigt die Kassenärztliche Vereinigung mehr Impfstoffkontingente ab März an.Schuster: Dilemma zwischen Virusbekämpfung und Notwendigkeit von Präsenzunterricht. Mehr Impfstoff ab März

Der Rhein-Sieg-Kreis zählte am Freitag 499 aktuelle Corona-Fälle, 1353 Personen sind zurzeit in häuslicher Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie gibt es kreisweit 15 303 laborbestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2, 14 537 Personen gelten als genesen. Die Zahl der Verstorbenen steigt um einen auf 366. Das Land NRW gibt als Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis 49,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner an.

Ausbruch in Troisdorf: Auch wenn sich der Landrat bei der telefonischen Pressekonferenz am Freitag erfreut zeigt, dass der Inzidenzwert im Rhein-Sieg-Kreis trotz eines leichten Anstiegs der Zahl an Neuinfektionen immer noch unter 50 ist, Freudensprünge macht er nicht. Ein größerer Ausbruch bei einem Unternehmen in Troisdorf hat die Zahlen nochmals etwas verschlechtert. Um welchen Betrieb es da konkret geht, sagen die Behörden mit Verweis auf den Datenschutz nicht. Außerdem betont Schuster, dass der Ausbruch lokal begrenzt und für die Bevölkerung nicht relevant sei.

Mehr Impfstoff: Unterdessen laufen die Impfungen im Sankt Augustiner Zentrum nach Plan, so Schuster weiter. 29 782 Impfungen sind im Kreis bereits erfolgt. Die Kassenärztliche Vereinigung habe mitgeteilt, dass es für März ein „leicht größeres Kontingent“ an Biontech-Impfstoff geben werde. Wie berichtet, wird die Impfkapazität ab 1. März verdoppelt, weil dann parallel zu den täglichen Erstimpfungen auch die Zweitimpfungen hinzukommen werden. Das bedeutet, dass in den ersten drei März-Wochen täglich 940 Impfungen vorgenommen werden, ab der vierten Märzwoche 1110. Es wird dann zehn statt bisher fünf Impfstraßen geben.

Impfstrategie: Schuster verweist auf eine aktuelle Stellungnahme der Landeregierung auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion über die weitere Impfstrategie hin. Er begrüße, dass das Land „so dezentral wie möglich impfen“ möchte. Demnach werde derzeit geprüft, unter anderem Impfbusse einzusetzen oder mit Schwerpunktpraxen zu arbeiten, wobei das Land Schwerpunktpraxen favorisiere. Wenn nämlich ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe, der in den Hausarztpraxen verimpft werden könne, soll der Impfprozess dann Schritt für Schritt in die ambulante Regelversorgung übertragen werden. Außerdem prüfe das Land auch, ob und wie Impfzentren vor Ort bei Bedarf erweitert werden könnten. Das Impfzentrum in Augustin sei indes dann am Limit, so Schuster. Daher werde für solche Fälle die Schaffung von zusätzlichen dezentralen Impfstraßen in Betracht gezogen, die dann im Rhein-Sieg-Kreis in Meckenheim denkbar wären. „Voraussetzung für all das ist aber, dass genügend Impfstoff zur Verfügung steht“, sagte Schuster. Und auch ausreichend ärztliche Ressourcen müssten durch die KV bereitgestellt werden.