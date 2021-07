Termine in sechs Wochen : Langes Warten auf Führerscheinprüfungen in der Region

Mehr fallen durch

Immer mehr Prüflinge fallen laut TÜV durch die praktische und theoretische Führerscheinprüfung. Die Quote sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen.

Bei der praktischen Prüfung in der Klasse B (Auto) lag die Quote in den Monaten Januar bis Juli bei 27,6 Prozent (alle Klassen: 24,7 Prozent), 2021 lag die Quote im Vergleichszeitraum bei 33,2 Prozent (alle Klassen: 28,8 Prozent). Das bedeutet laut TÜV einen Anstieg von sechs Prozentpunkten in nur vier Jahren.

Die Nichtbestehensquote bei den theoretischen Prüfungen ist in Bonn und Siegburg von 2018 bis 2020 besser geworden, teilt der TÜV mit. Im Jahr 2021 fielen jedoch wieder mehr Prüflinge durch. Die Quote liegt zurzeit bei 43,9 Prozent für die Klasse B und 40,5 Prozent für alle Klassen. sfa