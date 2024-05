Beim Abbiegen übersehen Drei Menschen bei Autounfall in Lohmar verletzt

Am Dienstagmorgen sind in Lohmar bei einem Unfall drei Personen verletzt worden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Ein 75-jähriger Porsche-Fahrer aus Lohmar, der gegen 8.15 Uhr auf der L84 aus Richtung Lohmar-Scheid in Richtung Lohmar-Durbusch fuhr, übersah demnach beim Linksabbiegen in die K23 einen VW Golf und stieß mit diesem frontal zusammen.