Einbruch in Lohmarer Restaurant : Unbekannte stehlen Bargeld und 30 Tablets

Lohmar Zwei Unbekannte brachen in der Nacht auf Montag in ein Lohmarer Restaurant ein. Sie erbeuteten einen fünfstelligen Geldbetrag sowie 30 Tablets. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht auf Montag sind zwei Unbekannte in ein Restaurant in der Kirchstraße in Lohmar eingebrochen. Eine Mitarbeiterin einer benachbarten Bäckerei bemerkte am nächsten Morgen gegen 6 Uhr das eingeworfene Glas der Eingangstür und verständigte die Polizei. Laut Angaben der Polizei habe sich ein Unbekannter gegen 1.25 Uhr Zutritt zu dem Restaurant verschafft. Mithilfe eines weiteren Täters entwendete er eine Geldkassette mit einem fünfstelligen Geldbetrag sowie 30 Tablets. Die Täter trugen beide helle Oberteile, deren Kapuzen über Schirmmützen gezogen waren.