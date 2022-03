Prozessauftakt : Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis soll neunjährige Stieftochter missbraucht haben

Rhein-Sieg-Kreis/Bonn Ein 38-jähriger Mann aus dem östlichen Rhein-Sieg-Kreis soll seine Stieftochter mehrfach missbraucht haben. Nun steht er vor Gericht. Der Mann bestreitet die Vorwürfe.

38-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Am 12. September soll der Angeklagte dann erneut versucht haben, seine Stieftochter zu vergewaltigen. Dieses Mal soll das Mädchen aber davongelaufen sein und sich mit der Bitte um Hilfe an seine Mutter gewandt haben. Die Frau fiel wohl aus allen Wolken, zweifelte nicht an den Worten ihrer Tochter, verließ mit ihren Kindern die gemeinsame Wohnung und zeigte ihren Partner kurz darauf bei der Polizei an. Derzeit sitzt der 38-Jährige in Untersuchungshaft.