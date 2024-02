Verfahren am Amtsgericht Siegburg Mann verpasst Minderjährigen Kopfnuss und Tritt in den Bauch

Der 35-Jährige gestand seinen Irrtum und die Tat und entschuldigte sich bei dem 14-jährigen Geschädigten für seine Überreaktion. Der hatte ausgesagt, am Tattag mit einigen Freunden einen Flohmarkt in Sankt Augustin und dort den Stand des Angeklagten besucht zu haben. Aus der Auslage habe er einen kabellosen Kopfhörer in die Hand genommen und ein paar Schritte zur Seite gemacht, um sie seinem Freund zu zeigen. Daraufhin habe ihn ein Dritter, der Bruder des Angeklagten, gefragt, warum er klauen wolle, und zum Stand zurückgeschubst.