Erntedankteppich in Hennef : Mehl, Mohn und schwarzer Tee

Erneut ziert ein 33 Quadratmeter großer Erntedankteppich die Pfarrkirche

HENNEF. Er ist wie immer sehr beeindruckend, der Erntedankteppich, der ab Oktober auf dem Boden vor dem Altar der Pfarrkirche Sankt Simon und Judas zu bestaunen sein wird. Seit Juni arbeiten insgesamt zehn Gemeindemitglieder daran und erstellen aus verschiedenen getrockneten Gräsern, Körnern und Blüten ein 33 Quadratmeter großes Kunstwerk, das mittlerweile fast fertig ist. „Es fehlen nur noch zwei Reihen“, sagte Christiane Wurm, die tatkräftig mitgeholfen hat. Als Werkzeuge kamen auch beim mittlerweile sechsten Erntedankteppich Handstaubsauger, Pinsel, Röhrchen, Löffel und Schüttschiffchen zum Einsatz. Dabei entstand bereits zu großen Teilen die „Herabkunft des Heiligen Geistes“. Vorlage ist das gleichnamige Gemälde des Malers Tizian, einem führender Vertreter der venezianischen Malerei des 16. Jahrhunderts und einem der Hauptmeister der italienischen Hochrenaissance. Pfarrer und Kreisdechant Hans-Josef Lahr entdeckte das Original während seines diesjährigen Urlaubs in Venedig in der Kirche Santa Maria della Salute. Nach diesem Vorbild versuchen die fleißigen „Teppichleger“ seit Wochen, das Original aus Körnern nachzustellen. „Wir treffen uns zwei Mal pro Woche, kleben die getrockneten Gräser und Körner aber nicht auf, sondern legen sie lose, damit wir später alles wieder aufsaugen, trennen, luftdicht verpacken und im nächsten Jahr erneut verwenden können", sagte Wurm. Neben Mohn und schwarzem Tee kam erstmals auch Mehl zum Einsatz, um die Strahlen, die ein Blickfang des Bildes sind, deutlicher hervorzuheben. „Das war gar nicht so einfach. Wir haben dafür Styroporstreifen geschnitten und dazwischen das Mehl aufgetragen. Dafür hatte man genau einen Versuch, sonst hätte man alles wieder absaugen müssen“, erzählte Wurm, die sich zum ersten Mal an dem traditionellen Erntedankteppich beteiligte. Das Erntedankbild kann vom 2. Oktober bis Ende November in der Kirche bewundert werden. An sämtlichen Sonntagen im Oktober bietet die Kirche zudem jeweils ab 15 Uhr eine Einführung und Erklärung zum Werk an. eiu/FOTO: INGO EISNER