Protest vor Kita in Sankt Augustin : Mehr Geld für Mehrarbeit

Sankt Augustin Die Awo-Tarifkommission der Gewerkschaft Verdi fordert von der Awo-NRW eine Tariferhöhung um 75 Euro und einen Zuschlag bei Mehrarbeit von Teilzeitkräften

Die Kita Rasselbande hat aktuell 25 Angestellte. 24 von ihnen sind Frauen. Einige von ihnen sind Teilzeitkräfte, andere Vollzeit. Obwohl viele Teilzeitkräfte in Kitas bewusst in Teilzeit sind, leisten sie Mehrarbeit – allerdings ohne dafür einen entsprechenden Lohnzuschlag zu erhalten. Am internationalen Weltfrauentag rief die Verdi-Tarifkommission der Arbeiterwohlfahrt (Awo) NRW zu einer Protestaktion vor Kitas in Köln, Bonn und Leverkusen auf. Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen mit der Awo mindestens 75 Euro zusätzliches Gehalt pro Monat und einen Mehrarbeitszuschlag für Teilzeitkräfte.