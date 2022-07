Wahnbachtalstraße bei Much gesperrt : 22-jährige Frau wird bei Autounfall lebensgefährlich verletzt

Drei Menschen wurden bei einem Zusammenprall zweier Autos bei Much verletzt. Foto: Christof Schmoll

Update Much Auf der L189 in Höhe des Mucher Ortsteils Leverath sind am Dienstagmorgen zwei Autos kollidiert. Drei Personen wurden verletzt, darunter ein Kind. Eine junge Frau schwebt in Lebensgefahr. Die Straße ist derzeit gesperrt.



Am Dienstagmorgen sind auf der Wahnbachtalstraße (L189) bei Much, in Höhe des Ortsteils Leverath, gegen 7.25 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Nach ersten Informationen wurden drei Personen beim Unfall verletzt. Eine 22-jährige Frau schwebt in Lebensgefahr. Eine 35-Jährige wurde schwer verletzt, ein sechsjähriges Kind nur leicht.

Die 22-jährige Fahrerin wollte aus einer Seitenstraße nach links auf die L189 einbiegen. Dabei übersah sie das Auto der 35-jährigen Fahrerin, die sich von links näherte. Diese prallte mit ihrem Auto gegen die Fahrertür des abbiegenden Autos. Die 22-Jährige wurde dabei in ihrem Auto eingeklemmt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zudem sind drei Rettungswagen und die Feuerwehr Much im Einsatz.

Eine der Frauen wurde durch den Unfall im Auto eingeklemmt. Drei Rettungswagen, die Feuerwehr Much und ein Rettungshubschrauber sind im Einsatz.

Die L189 ist während des Einsatzes der Rettungskräfte gesperrt.

