Motorradfahrer prallt gegen Baum : 26-Jähriger verletzt sich schwer bei Unfall auf B256 in Windeck

26-Jähriger verletzt sich schwer bei Unfall auf B256 in Windeck

Windeck Bei einem Verkehrsunfall im Verlauf der B256 von Windeck nach Waldbröl ist ein Motorradfahrer am Samstagnachmittag schwer verletzt worden.

Gegen 14.49 Uhr am Samstagnachmittag ist ein 26-Jähriger aus Solingen mit seinem Motorrad gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden.

In einer langezogenen Linkskurve kam er dabei, mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers, auf der B256 von Windeck nach Waldbröl nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Aufprall wurde der Solinger so schwer verletzt, dass er nach ärztlicher Versorgung durch den Notarzt des Rettungshubschraubers im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde musste.