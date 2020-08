Rettungshubschrauber im Einsatz : 62-jähriger Motorradfahrer verletzt sich bei Kollision mit Pkw schwer

Ruppichteroth Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Freitagnachmittag auf der Herchener Straße. Ein Motorradfahrer stieß mit einem Pkw zusammen und verletzte sich dabei schwer.

Ein 62-jährige Motorradfahrer fuhr am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Herchener Straße von Ruppichteroth in Richtung Herchen, als unvermittelt ein Pkw-Fahrer vom Parkplatz des Centershops nach links auf die Straße abbog. Laut Aussage der Polizei übersah der 66-jährige Pkw-Fahrer das herannahende Motorrad, so dass es zur Kollision kam.