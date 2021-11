Mutige Seniorin in Windeck : 80-Jährige zeigt Zivilcourage und wird verletzt

Mutige Seniorin in Windeck

Windeck-Rösbach Eine 80-Jährige hat in Windeck einen mutmaßlichen Handy-Dieb verfolgt und ihn in der Nähe des Bahnhofs gestellt. Daraufhin trat der Mann die Seniorin gegen den Oberkörper.

Gegen 10.15 Uhr am Montagvormittag hat eine 80-Jährige an der Rathausstraße in Windeck-Rosbach einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau mitbekommen. Sie beobachtete, wie der Mann im Anschluss das Handy der Frau wegnahm und davon ging.