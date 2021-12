Polizei ermittelt : 80-Jähriger aus Lohmar ist seinen Verletzungen erlegen

Update Lohmar In Lohmar ist am Mittwochnachmittag ein lebensgefährlich verletzter 80-jähriger Mann aufgefunden worden. Im Krankenhaus erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.

Ein lebensgefährlich verletzter Mann in Lohmar gibt der Polizei Rätsel auf. Der 80-Jährige war am Mittwochnachmittag mit einer schweren Kopfverletzung aufgefunden worden. Wie es zur Verletzung kam, ist aber noch unklar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ermittelt werde nun in alle Richtungen.