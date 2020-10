Prozess in Bonn : 82-Jähriger soll versucht haben, Frau mit Katheter zu strangulieren

Prozess in Bonn

Bonn/Rhein-Sieg Ein pensionierter Arzt aus dem rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis soll seine Lebensgefährtin mit dem Schlauch seines Urinbeutels gewürgt haben. Die 78-Jährige wünscht sich allerdings keine Bestrafung ihres früheren Lebenspartners.

Eines durchaus ungewöhnlichen Tatwerkzeugs soll sich ein pensionierter Arzt aus dem rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis bedient haben: Dem heute 82-Jährigen wird von der Bonner Staatsanwaltschaft vorgeworfen, dass er am 18. Februar vergangenen Jahres versucht haben soll, seine Lebensgefährtin mit dem Katheter seines Urinbeutels zu strangulieren.

Versuchter Totschlag sowie gefährliche Körperverletzung werden dem Mann zur Last gelegt, ein Termin für den Prozessbeginn steht noch nicht fest. Dem nächtlichen Angriff soll ein Streit vorausgegangen sein: Das Paar, das sich schon länger kannte und das seit rund einem Jahr gemeinsam in der Wohnung des Mannes lebte, war wohl vor einiger Zeit in einen Verkehrsunfall verwickelt.