Stau in Richtung Köln : A3 wird nach Unfall bei Lohmar vollgesperrt

Stau in Richtung Köln

Lohmar Auf der A3 hat sich am Mittwoch ein Unfall in Höhe der Ausfahrt Lohmar Nord ereignet. Eine Person wurde schwer verletzt. Die Autobahn wird für einige Zeit vollgesperrt.

Nach ersten Informationen geriet am Mittwoch gegen 10.50 Uhr der VW-Golf eines 23-jährigen Fahrers wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Wagen stieß an die Mittelleitplanke und anschließend an die rechte Leitplanke.