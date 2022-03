Eine Person schwer verletzt : A3 bei Lohmar nach Unfall mit drei Lastwagen gesperrt

Auf der A3 zwischen Lohmar und Rösrath sind am Montag drei Lkw zusammengestoßen. Foto: Christof Schmoll/Christof Shcmoll

Lohmar Auf der Autobahn 3 zwischen Lohmar und Rösrath sind am Morgen drei Lastwagen zusammengestoßen. Ein Unfallbeteiligter soll schwer verletzt worden sein. Die Autobahn ist in Richtung Köln gesperrt worden.

Die Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Lohmar-Nord und Rösrath ist am Montagmorgen nach einem schweren Unfall gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei waren gegen 9.15 Uhr in Fahrtrichtung Köln drei Lastwagen mutmaßlich an einem Stauende zusammengestoßen. Eine Person soll ersten Informationen zufolge schwer verletzt worden sein.