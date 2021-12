Stau auf der Aggerbrücke : Sprinter kollidiert auf A3 bei Lohmar mit Lastwagen

Der Sprinter blieb an einer Ecke des Lkw hängen. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Ein 26 Jahre alter Mann ist mit seinem Sprinter mit einem Lastwagen auf der A3 kollidiert. Der Unfall sorgte am Montagnachmittag für einen Rückstau von rund sieben Kilometern.

Ein 26 Jahre alter Mann ist mit seinem Sprinter auf der A3 bei Lohmar seitlich mit einem Lkw kollidiert. In der Folge staute es sich nach dem Unfall am Montagnachmittag auf rund sieben Kilometern, der Verkehr lief einspurig an der Unfallstelle auf der Aggerbrücke (Höhe Lohmar-Nord / Donrath) vorbei.