Zwischen Bonn/Siegburg und Lohmar : A3 ist von heute bis Montag komplett gesperrt

Foto: Holger Arndt

Bonn/Siegburg Die Autobahn 3 wird an drei Wochenenden zwischen Bonn und Lohmar für den Verkehr voll gesperrt. Grund dafür sind massive Schäden an der Strecke. Die erste Sperrung beginnt am Freitag, 17. September.



An insgesamt drei aufeinander folgenden Wochenenden wird die A3 zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Lohmar in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt. Grund dafür sind massive Schäden in weiten Bereichen der Strecke, die durch den umgeleiteten Verkehr, der sonst über die A1 und die A61 fahren würde, verstärkt wurden. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Die Arbeiten finden an folgenden Wochenenden statt:

Freitag, dem 17. September, bis Montag, dem 20. September, um 5 Uhr

Freitag, dem 24. September, bis Montag, dem 27. September, um 5 Uhr

Freitag, dem 1. Oktober, bis Montag, dem 4. Oktober, um 5 Uhr

Im Autobahnkreuz Bonn/Siegburg werden die Zufahrten von der A560 aus beiden Fahrtrichtungen auf die A3 in Richtung Oberhausen jeweils bereits ab 20 Uhr geschlossen. Die Umleitungen für den örtlichen Verkehr über die A560 und die A59 sollen des Weiteren mit Rotem Punkt ausgewiesen werden.

Die Autobahn GmbH rechnet mit viel Verkehr und Stau auf der A3 sowie der A560 und der A59 und bittet die Verkehrsteilnehmer daher, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Der Fernverkehr sollte auf der A3 aus Würzburg kommend bereits ab dem Autobahndreieck Seligenstadt (A3/A45) über die A45 bis zum Autobahnkreuz Olpe-Süd und dann über die A4 in Richtung Köln ausweichen.

