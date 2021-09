Nach Unfall : Vollsperrung auf der A3 in Höhe Lohmar

Auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt kam es auf Höhe Lohmar zu einem Unfall. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Auf der A3 hat es am Freitagvormittag einen Unfall in Höhe Lohmar gegeben. Ein Auto liegt dort nach ersten Erkenntnissen auf dem Dach. Derzeit ist die Autobahn in diesem Bereich komplett gesperrt.



Am Freitagvormittag ist es auf der Autobahn 3 in Höhe Lohmar zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Informationen soll ein Auto am Beginn eines Baustellen-Fahrbahnteilers zur Überleitung auf die Gegenspur auf die Kante aufgefahren sein. Anschließend soll sich der Wagen überschlagen haben und auf dem Dach liegen geblieben sein.

Durch diesen Fahrbahnteiler soll es zu dem Unfall auf der A3 gekommen sein. Foto: Christof Schmoll

In dem Auto aus den Niederlanden sollen drei Personen gesessen haben, der 51 Jahre alte Fahrer, eine 47-jährige Frau und eine 15 Jahre alte Jugendliche. Sie konnten sich alle mit Hilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle.

Nach ersten Einschätzungen sollen alle Insassen leicht verletzt worden sein. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt war zwischenzeitlich komplett gesperrt. Derzeit wird der Verkehr auf einer Spur links an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

(ga)