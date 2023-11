Zufahrt zur Rastanlage gesperrt Auto fährt an der A3 bei Lohmar in Leitplanke

Die Zufahrt zur Rastanlage Sülztal der Autobahn 3 in Höhe Lohmar ist am Donnerstagmittag nach einem Unfall in Richtung Köln gesperrt worden. Ein Autofahrer ist nach ersten Angaben neben der Verzögerungsspur zur Anlage in die Leitplanke eingeschlagen und mehrere Meter weiter in der Zufahrt zum Parkplatz zum Stehen gekommen.