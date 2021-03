Von der Fahrbahn abgekommen : A3 nach Lkw-Unfall in Höhe Lohmar voll gesperrt

A3 nach Lkw-Unfall in Höhe Lohmar voll gesperrt

Lohmar Zwischen Lohmar und Rösrath kam es am Donnerstag zu einem Unfall auf der A3 mit einem Lkw und einem Pkw. Derzeit ist die Autobahn voll gesperrt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Am Donnerstagmittag kam es gegen 12.40 Uhr zu einem Unfall auf der A3. Wie der GA vor Ort erfuhr, kam es zu einem Unfall an dem ein Lkw und ein Pkw beteiligt waren. Daraufhin kam der Lkw zwischen Lohmar und Rösrath in Fahrtrichtung Köln von der Fahrbahn ab.