Feuerwehr im Großeinsatz Lkw verliert Chemikalien auf A3-Rastplatz Sülztal

Bei einem Lkw sind auf dem Rastplatz Sülztal an der A3 in Lohmar am Mittwochmittag Chemikalien ausgelaufen. Laut der Autobahnpolizei hätten die Beamten den Lastwagen für eine allgemeine Kontrolle auf den Rasthof geleitet. Dabei sei ihnen aufgefallen, dass der Lastwagen an mehreren Stellen tropfte.