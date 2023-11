Zwei Schwerverletzte A 553 bei Brühl: 84-jähriger Falschfahrer verursacht schweren Unfall

Weil er in falscher Richtung auf der Autobahn 553 gefahren ist, hat ein 84-jähriger am Samstag einen schweren Unfall bei Brühl verursacht. Man habe am Nachmittag mehrere Anrufe besorgter Autofahrer bekommen, die von dem Falschfahrer berichtet hätten, sagte ein Polizeisprecher in Köln. Darauf seien gleich mehrere Einsatzfahrzeuge losgeschickt worden, um eine Kollision zu verhindern - jedoch zu spät. Und so stieß der 84-Jährige mit seinem Mercedes zwischen den Anschlussstellen Brühl-Ost und Brühl mit einem entgegenkommenden Audi eines 42-Jährigen zusammen.