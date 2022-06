Unfall auf der A555 bei Bornheim : 33-jähriger Pkw-Fahrer überschlägt sich und verletzt sich schwer

Auf der A555 in Höhe der Anschlussstelle Bornheim in Richtung Bonn hat ein 33-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und wurde dabei schwer verletzt. Foto: Ulrich Felsmann

Bornheim Am Freitagabend hat ein 33-Jähriger bei Bornheim auf der A555 die Kontrolle über seinen Pkw verloren und sich überschlagen. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und musste von den Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden.

Gegen 20.30 Uhr am Freitagabend verlor ein 33-jähriger Polo-Fahrer auf der A555 in Höhe der Auffahrt Bornheim die Kontrolle über sein Fahrzeug. Warum der Fahrer auf den Grünstreifen driftete und über die Auffahrt hinweg in ein benachbartes Feld fuhr, ist bisher ungeklärt.