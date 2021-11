Lohmar : Achtjähriger bei Unfall mit E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Lohmar Ein Achtjähriger soll am Montagabend in Lohmar unvermittelt auf die Straße gegangen sein. Ein E-Bike-Fahrer stieß mit dem Jungen zusammen und verletzte ihn schwer.

Ein E-Bike-Fahrer ist am Montagabend in Lohmar mit einem achtjährigen Kind zusammengestoßen. Der Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach fuhr ein 16-Jähriger gegen 18 Uhr mit seinem E-Bike auf der Straße Bombach in Richtung Dahlhausener Bach. Der Jugendliche gab an, in Höhe der Hausnummer 57 am Fahrbahnrand eine Bewegung wahrgenommen habe. Kurz darauf stieß er mit dem Jungen zusammen, der unvermittelt auf die Fahrbahn gegangen sein soll.