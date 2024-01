Demo gegen Rechtsextremismus AfD spricht in Eitorf über „Remigration“

Die sogenannte „Remigration“ stand am Dienstagabend auf der Tagesordnung einer Veranstaltung der AfD im Bürgerzentrum in Eitorf. Dieser verharmlosende Begriff wurde vom Redaktionsnetzwerk correctiv vor einigen Wochen enttarnt als Pläne der AfD und weiterer rechtsgerichteter Gruppen, Menschen mit Migrationshintergrund zu deportieren. Die Veranstaltung, als „Bericht aus dem Bundestag“ deklariert, zog nicht nur AfD-Anhänger ins Eitorfer Bürgerzentrum, sondern auch mehrere tausend Gegendemonstranten in den kleinen Ort im östlichen Rhein-Sieg-Kreis.