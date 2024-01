Gegendemo soll stattfinden AfD-Politiker und Identitäre planen Treffen in Eitorf

So geheim das Vernetzungstreffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremen und CDU-Politikern in Potsdam auch gewesen ist: Der sogenannte Masterplan Remigration, mit dem auch Deutsche mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertrieben werden sollen, ist alles andere als ein heimliches Konzept. Hier in der Region wurde er schon mehrmals von AfD-Politikern vorgestellt und diskutiert. Und am 23. Januar steht er wieder auf der Tagesordnung eines „Bürgerdialogs“, den die AfD-Bundestagsfraktion im Bürgerzentrum Eitorf veranstaltet.