GA-Crime-Podcast : „Mord ohne Leiche“ ist Thema im Podcast „Akte Rheinland“

Eitorf Am Donnerstag erscheint eine neue Episode des GA-Crime-Podcasts „Akte Rheinland“. Es geht um den „Mord ohne Leiche“ aus Eitorf: den Fall der verschwundenen Sandra D.

Um einen „Mord ohne Leiche“ geht es in der am Donnerstag erscheinenden neuen Episode des GA-Crime-Podcasts „Akte Rheinland“. Sandra D. aus Eitorf-Bach verschwindet am 9. September 2012. Immer wieder sucht die Polizei mit Großaufgeboten, Spürhunden, Hubschraubern und Booten nach der 42-jährigen Mutter zweier Kinder. Auch in der TV-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ wird der Fall behandelt.