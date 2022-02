Ungeklärter Mordfall : Leichenfund von Ruppichteroth erneut bei „Aktenzeichen XY“

1994 finden zwei Schüler in Ruppichteroth-Beiert in einem Waldstück mit dem Namen „In der Mordkaule“ menschliche Knochen. Foto: Nicolas Ottersbach

Ruppichteroth Nach mehr als 27 Jahren konnte vor Kurzem eine Leiche aus Ruppichteroth identifiziert werden. Jetzt stellt die Polizei den Ermittlungsstand bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ im ZDF vor. Für Hinweise gibt es auch eine Belohnung.

Im Januar dieses Jahres konnte die Polizei eine vor mehr als 27 Jahren in einem Waldstück bei Ruppichteroth entdeckte Leiche identifizieren. Es handelte sich um Ernst Kaminski, einen damals 25-jährigen Mann aus Siegburg, der seit Februar 1990 als vermisst galt. Er kam gewaltsam ums Leben. Im Mai 1994 entdeckten Schüler in dem Waldstück bei Ruppichteroth-Beiert die Überreste der Leiche. An diesem Mittwoch stellt die Polizei den aktuellen Ermittlungsstand in der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ im ZDF vor und hofft so, Zeugen zu finden, die etwas zum Verschwinden von Ernst Kaminski. im Jahr 1990 oder der Zeit zwischen 1990 und dem Auffinden im Jahr 1994 sagen können.