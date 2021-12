Amphibien sterben im Rhein-Sieg-Kreis : Tödliche Gefahr für Salamander & Co.

Auch Teichfrösche können von der Amphibienkrankheit befallen werden Foto: Inga Sprünken

Rhein-Sieg-Kreis Ein eingeschleppter Pilz wird zur Gefahr für die Amphibienpopulation in der Region. Besondere Hygieneregeln sollen sie mindern. Das Umweltschutzamt ruft auf, den Fund toter oder verhaltensauffälliger Amphibien zu melden



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Inga Sprünken

Er verbreitet sich rasend schnell und ist tödlich. Der Pilz namens Chytrid, der bislang in rund 60 Ländern nachgewiesen wurde, ist eine Gefahr für Amphibien. Vermutlich wurde er aus Asien eingeschleppt, wo die Amphibien immun dagegen sind.

Feuersalamander sind am schlimmsten durch die Krankheit bedroht. Foto: Inga Sprünken

In unseren Gefilden jedoch löst die erst 2013 entdeckte Unterart Batrachochytrium salamandrivorans bei Feuersalamandern die sogenannte Chytridiomykose aus. Das sowie eine Viruserkrankung mit dem Ranavirus führte in Belgien und den Niederlanden bereits dazu, dass Feuersalamander als so gut wie ausgestorben gelten. Denn die Erkrankung befällt die Haut der Tiere. Und da bei ihnen der Stoffwechsel über die Haut abläuft, vergiften sich die Amphibien selbst.

Molche sind neben Feuersalamandern am meisten gefährdet. Foto: Inga Sprünken

Chytridiomykose Die Ausbreitung der Krankheit Die Pilzerkrankung, die insbesondere Salamander, aber auch Molche und Kröten befallen kann, wird auch Salamander-Pest oder Feuersalamanderschimmel genannt. Die Chytridiomykose ist zu 95 Prozent tödlich, da sie die Haut der Amphibien befällt. In mehr als 50 Jahren hat der Pilz weltweit die Bestände von 500 Amphibienarten dezimiert. Der Chytridpilz wurde 1998 entdeckt und gehört eigentlich zu einer Gruppe von harmlosen Boden- und Wasserpilzen. Durch die Globalisierung verbreitete er sich bis nach Deutschland. In der Eifel wurde der Chytridpilz erstmals 2015 nachgewiesen. Seit 2017 gibt es Nachweise im Raum Essen-Mülheim-Bochum, dem Rand des Bergischen Landes, Rheinland-Pfalz und Bayern. Im Rhein-Sieg-Kreis wurde die Krankheit aktuell noch nicht nachgewiesen. spn

Nicht nur Feuersalamander sind betroffen, sondern auch Kamm-Molche und Kröten. Aus diesem Grund hat das Amt für Umwelt- und Naturschutz des Rhein-Sieg-Kreises an die Kommunen in einem Schreiben appelliert, zur Vermeidung der Ausbreitung der Krankheit ein Hygiene-Protokoll zu führen.

Foto: Inga Sprünken

Das Lanuv (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz) und die Universität Trier haben dieses entwickelt. Demnach sollen Mitarbeiter bei Außendiensttätigkeiten insbesondere im Bereich von Ufern, Gewässern und Feuchtlebensräumen Baugeräte und Schuhe mit Ethanol desinfizieren.

Foto: Inga Sprünken

Denn die Pilzsporen haften an allen Materialien, insbesondere menschlichem Schuhwerk. Sie verbreiten sich sogar über Automatten, auf denen die Schuhe gestanden haben. Das Umweltschutzamt empfiehlt, den Fund toter oder verhaltensauffälliger Amphibien zu melden.

Foto: Inga Sprünken

Tödlicher Pilz ist in der Region noch nicht nachgewiesen

Bisher konnte der Pilz im Rhein-Sieg-Kreis noch nicht nachgewiesen werden. „Die zuständige Organisationseinheit, das Büro für Natur- und Umweltschutz, führt seit 2012 stichprobenartige Überprüfungen durch“, teilt Carolin Trost von der Stadt Sankt Augustin mit. Mit Hilfe von Ei

merreusen haben die Mitarbeiter der Pressesprecherin zufolge im Rahmen von Monitoring-Projekten die Molchbestände erfasst. „Bei diesen Überprüfungen ist bisher kein Auftreten der Krankheit aufgefallen“, so Trost. Da es sich aber nur um Stichproben gehandelt habe, sei ein Vorkommen in Sankt Augustin grundsätzlich nicht ausgeschlossen, so die Stadtsprecherin weiter.

Björn Langer, Pressesprecher der Stadt Siegburg, verweist auf den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises sowie das Landesforstamt NRW. Diese seien für den Gewässerunterhalt zuständig. Die Stadt selbst führe keine gewässernahen Arbeiten durch. Das sagt auch die Hennefer Stadtsprecherin, Mira Steffan. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes würden lediglich in Zeiten der Krötenwanderung Straßensperrungen durchführen. Martina Noethen vom für den Gewässerschutz der Kommunen zuständigen Wasserverband gibt derzeit noch Entwarnung.

In jüngster Zeit seien noch keine Todesfälle von Amphibien auffällig geworden. „Wir setzen die Maßnahmen nach den Vorgaben wie Desinfizieren der Arbeitsschuhe und Trennung der Schuhwerke um, wenn Arbeiten in den Bächen erforderlich sind“, so Noethen. Derzeit seien die Mitarbeiter aber eher mit Gehölzarbeiten beschäftigt.

Handel mit Amphibien

Der Nabu zitiert auf seiner Seite einen auf Amphibien und Reptilien spezialisierten Tierarzt. Frank Mutschmann nennt als wesentliche Quelle der Verbreitung der Krankheit den Handel mit Amphibien. Denn die Pilzerkrankung ist laut dem Tierarzt die häufigste Todesursache bei Terrarien-Tieren. Allerdings vermutet er, dass Amphibien mit intakten Abwehrkräften nicht infiziert werden. Schlechte Umweltbedingungen, Klimaänderungen und Stress schwächen jedoch die Immunabwehr der Tiere, was zum Ausbruch der Krankheit führen könnte. Der Ranavirus, an dem Amphibien ebenfalls erkranken können, und der Chytridpilz ließen sich am sichersten im Labor nachweisen.

Sorge bereiten dem Nabu volle Fangeimer bei den Krötenwanderungen im Frühjahr. Denn diese könnten eine Ansteckungsquelle darstellen. Der Naturschutzbund hat daher ebenfalls Regeln für die mit dem Amphibienschutz befassten Ehrenamtler herausgegeben. So sollen Fließgewässer etwa nur stromabwärts begangen und nicht mehrere Gewässer gleichzeitig aufgesucht werden.

Molche möglichst nicht anfassen

Die Tiere sollte man nur anfassen, wenn es unbedingt nötig ist, die Ausrüstung sollte immer desinfiziert und getrocknet werden. Vor allen Dingen sollten kranke oder tote Tiere gemeldet werden. Als Öko-Desinfektionsmittel nennt der Nabu Peressigsäure.