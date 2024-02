Gefährliche Körperverletzung Angeklagter aus Windeck sieht Farben und dreht durch

Der Angeklagte hat sein Heimatland noch vor dem Krieg verlassen und mehrere Jahre in Russland und in der Türkei studiert. Wegen der Bürgerkriegswirren konnte er nicht nach Syrien zurückgehen, er zog zu seiner Familie, die zwischenzeitlich nach Deutschland geflohen war. Abgestritten hat der 33-Jährige die ihm zur Last gelegten Taten nicht, er würde aber immer nur „ganz leicht schlagen“, sagte der Angeklagte den Richtern und demonstrierte mit einem Schlag auf seinen eigenen Unterarm, was er meinte. Ob der Besitzer eines am Bahnhof Schladern abgestellten Kleinwagens die Schläge ebenfalls als sachte betrachtete, darf allerdings bezweifelt werden: Laut Anklage soll der Mann nämlich Kratzer im Gesicht abbekommen und Rückenschmerzen erlitten haben. Seine 8. Rippe soll gebrochen gewesen und an der Brille ein Sachschaden von 150 Euro entstanden sein.