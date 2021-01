Vorfall in Windeck : Auf dem Klo überraschter Einbrecher wird mit Fotos gesucht

In Windeck ist am Montag ein Einbrecher auf der Toilette überrascht worden. Foto: dpa/Nicolas Armer

Windeck Einen Einbrecher auf der Toilette hatte am Montag eine Bewohnerin in Windeck erwischt. Bei seiner Tat wurde der Tatverdächtige von Kameras aufgenommen. Nun hat die Polizei Fotos von dem Mann veröffentlicht.

Am Tatort wollen Einbrecher in der Regel keine Spuren hinterlassen. Einem Kriminellen in Windeck, der von der Bewohnerin des Hauses auf der Toilette erwischt wurde, ist das gleich in mehrfacher Hinsicht nicht geglückt. Abgesehen davon, dass der Mann wortlos von der Toilette aufstand und ohne abzuspülen das Bad vor der Augen der geschockten Frau verließ, hinterließ der Tatverdächtige bei seiner Flucht laut Polizei auch persönliche Gegenstände in dem Wohnhaus.