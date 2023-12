Neunkirchen-Seelscheid Drei Verletzte nach Auffahrunfall auf der B56

Bei einem Autounfall auf der B56 sind am Montagmorgen drei der fünf beteiligten Personen verletzt worden. Gegen 9 Uhr war ein 58 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Köln mit seinem Fahrzeug auf der B56 in Richtung Seelscheid unterwegs, teilte die Polizei mit. Zur selben Zeit war in 50-jähriger Lkw-Fahrer auf der gleichen Straße in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.