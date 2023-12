Urteil wegen versuchten Totschlags Aus Eifersucht auf Kumpel eingestochen

Klare Worte nach dem Urteil: „Die Tat zeigt, dass Sie es nicht packen, sich an die Regeln zu halten, die hier gelten!“ Mit klaren Worten richtete sich der Vorsitzende des Bonner Schwurgerichts, Klaus Reinhoff, am Freitagmittag an den soeben Verurteilten: Mit dem Strafmaß von fünfeinhalb Jahren wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung war die Kammer noch über die von Staatsanwaltschaft und Nebenklage geforderten vier Jahre und zehn Monate hinausgegangen.