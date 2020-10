Fahrerin schwer verletzt : Auto überschlägt sich bei Unfall in Lohmar

Am Montag kam es zu einem schweren Unfall in Lohmar. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Lohmar Bei einem Unfall in Lohmar wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Ihr Wagen überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stehen.

Am späten Montagnachmittag gegen 17.10 Uhr ist es zu einem schweren Autounfall auf der B484 in Lohmar gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war eine 77-jährige Autofahrerin zwischen der B56n und der Anschlussstelle der A3 in Fahrtrichtung Lohmar unterwegs. Sie fuhr auf der B484 aus Richtung Siegburg in Richtung Lohmar und wollte nach ersten Erkenntnissen vor der Anschlussstelle zur A3 nach rechts auf die Abbiegespur wechseln.