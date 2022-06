Wegen Drängeln und Hupen : Autofahrer geraten in Lohmar in Schlägerei

Autofahrer geraten in Lohmar in Schlägerei

Lohmar In Lohmar hat es am Sonntagabend eine Schlägerei zwischen zwei Autofahrern gegeben. Ein 46-Jähriger verlor die Nerven, als ein 38-Jähriger im Auto hinter ihm anfing, zu drängeln und zu hupen.

Zwei Autofahrer im Alter von 38 und 46 sind am Sonntagabend auf der Hauptstraße in Lohmar aneinander geraten. Nach Angabe der Polizei fuhren beide Männer gegen 19.30 Uhr hintereinander in Richtung Lohmar Ortskern. Dem 38-jährigen Troisdorfer im hinteren Wagen ging die Fahrt wohl nicht schnell genug und er hupte den 46-jährigen Mann aus Lohmar an. Daraufhin habe der Lohmarer stark abgebremst, sei ausgestiegen und zum Auto des Troisdorfers gegangen.