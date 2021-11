Schadensersatz gefordert : Autofahrer fährt in Graben und verklagt die Gemeinde Ruppichteroth

Eitorf/Bonn Ein Mann aus Eitorf musste einem Fahrzeuggespann ausweichen und fuhr in einen Graben. Vor dem Bonner Landgericht verklagte er dann die Gemeinde Ruppichteroth auf Schadensersatz. Nun hat die zuständige Kammer ein Urteil gefällt.

Die linke Fahrzeugfront war komplett hin, das Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden: Ein Mann aus Eitorf war am 9. Juli 2019 in seinem schicken Chrysler Sebring Convertible auf einer Nebenstraße im zu Ruppichteroth gehörenden Weiler Hove unterwegs, als er einem auf der rechten Straßenseite geparkten Fahrzeuggespann ausweichen musste und dann mit der linken Seite in einen Graben fuhr. Vor dem Bonner Landgericht verklagte der Fahrzeugbesitzer daraufhin die Gemeinde Ruppichteroth auf Ersatz des ihm entstandenen Schadens in Höhe von 4586 Euro. Nun hat die zuständige 1. Zivilkammer die Klage als unbegründet abgewiesen.