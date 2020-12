Schaden von rund 30.000 Euro : Unbekannte stehlen 40 Sommerreifen aus Autohaus in Lohmar

Unbekannte stehlen 40 Sommerreifen aus Autohaus in Lohmar

Lohmar In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte vermutlich 40 Sommerreifen vom Gelände eines Autohauses in Lohmar gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Fette Beute machten in der Nacht zu Mittwoch noch unbekannte Tatverdächtige vom Gelände eines Autohauses in Lohmar an der Straße „An der Burg Sülz“. Wie die Polizei mitteilte, gingen die mutmaßlichen Einbrecher mit einem Winkelschleifer vor und schnitten damit das Schloss eines Stahlcontainers auf.