Lauter Knall in Windeck Trümmerfeld aus Automatenteilen, Schachteln und Bargeld

Die Zeugen wiederum berichteten gegenüber der Polizei von zwei Verdächtigen. Die Personen hätten zuvor an dem Automaten gestanden und seien später in ein Auto gestiegen und seien in Richtung Windeck-Perseifen davon gefahren. Eine detailreichere Beschreibung der Verdächtigen liegt aktuell nicht vor. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3421 in Verbindung zu setzen.