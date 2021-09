Fahrer gerät in den Gegenverkehr : Autos kollidieren auf Brücke über der A3 in Lohmar

Der beschädigte Seat auf der Brücke oberhalb der A3. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Zwei Autos sind auf der Straße zwischen Lohmar und Troisdorf-Altenrath am späten Montagabend kollidiert. Zwei Menschen mussten verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Die Strecke war am Abend vollgesperrt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am späten Montagabend kollidierten zwei Autos auf der Brückenstraße (K20) zwischen Lohmar und Troisdorf-Altenrath. Nach bisherigen Informationen der Einsatzkräfte soll der 20-jährige Lohmarer Fahrer eines Audis in den Gegenverkehr geraten und auf der Brücke oberhalb der A3 und mit dem Seat eines 34-jährigen Fahrers, der ebenfalls aus Lohmar stammt, zusammengeprallt sein.

Beide Fahrer wurden schwer verletzt und wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.Die K20 wurde am späten Abend für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt.

(ga)