B256 bei Windeck Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 256 bei Windeck lebensgefährlich verletzt. Der 19-Jährige war gegen 16.40 Uhr auf der B256 in Höhe des Windecker Ortsteils Gierzhagen in Richtung Waldbröl unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, geriet auf die Gegenspur, kollidierte mit der Schutzplanke und kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab, wo er unter seinem Fahrzeug eingeklemmt in einer Böschung liegen blieb.