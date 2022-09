Unfall auf B484 in Lohmar : 56-Jähriger gerät in den Gegenverkehr und kollidiert mit Autofahrerin

Der Wagen des 56-Jährigen kam auf dem Radweg zum Stehen. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Ein 56-jähriger Autofahrer ist am Mittwochvormittag aus bislang unbekannten Gründen auf der B484 in Lohmar in den Gegenverkehr geraten. Dabei kollidierte er mit dem Wagen einer 86-Jährigen. Beide wurden leicht verletzt.



Von Christof Schmoll und Christine Bähr

Zwei Menschen sind am Mittwochvormittag bei einem Unfall auf der B484 in Lohmar verletzt worden. Eine 86-Jährige sei gegen 9 Uhr von Lohmar in Richtung Wahlscheid unterwegs gewesen, als ein ihr entgegenkommender 56-jähriger Autofahrer aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und so mit dem Wagen der Frau seitlich kollidiert sei, sagte die Polizei. Das Auto des Manns kam auf dem Radweg der Straße zum Stehen.