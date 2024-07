Unfall auf B507 bei Lohmar Motorradfahrer prallt gegen Auto und wird schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Samstagmorgen ein Motorradfahrer auf der B507 in Höhe des Lohmarer Ortsteils Krahwinkel, als dieser mit seinem Fahrzeug gegen ein neben dem Fahrstreifen abgestelltes Auto fuhr. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach fuhr eine 30-jährige Autofahrerin aus Neunkirchen-Seelscheid gegen 8 Uhr mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße in Richtung Lohmar, als sie Rinder bemerkte, die „augenscheinlich von den angrenzenden Grünflächen auf die Fahrbahn liefen“. Die Frau stoppte rechts neben dem Fahrstreifen und verließ ihr Auto, um die Rinder wieder zurück auf die Wiese zu treiben. Ein Spaziergänger, der darauf aufmerksam wurde, habe ihr der Polizei zufolge dabei geholfen.