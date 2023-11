Auf der B507 bei Neunkirchen Schulbus kollidiert mit stürzendem Baum

Ein Schulbus ist am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 507 bei Neunkirchen in Fahrtrichtung Ingersau auf der Höhe der Kläranlage in einen stürzenden Baum gefahren. Nach GA-Informationen war die Birke auf einer etwa zwei Meter hohen Böschung im Wurzelbereich abgebrochen und auf die Straße gestürzt. Der Bus sei daraufhin in den umkippenden Baum gefahren und habe diesen circa zehn Meter mitgeschleift.