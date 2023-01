B507 in Lohmar : Polizist überführt Betrüger auf Rückweg vom Dienst

Lohmar Ein Polizeibeamter hat am Donnerstag in Lohmar einen Betrüger überführt. Auf dem Heimweg fiel dem Beamten auf der B507 ein Wagen auf, der ihn an einen offenen Fall erinnerte.



Einem Polizisten ist es gelungen, auf seinem Nachhauseweg in Lohmar einen mutmaßlichen Autobetrüger zu identifizieren. Zu Jahresbeginn hatte ein 51-Jähriger einen Autohändler in Troisdorf um eine schwarze Mercedes-A-Klasse mit einem Wert von 2500 Euro betrogen, teilte die Polizei mit. Bei der Abholung des Autos habe er Ausfuhrkennzeichen dabei gehabt.

Dem Polizeibeamten sei am Donnerstag auf dem Rückweg von seinem Dienst auf der B507 bei Lohmar-Geber eben solch ein Wagen aufgefallen – mit entsprechenden Ausfuhrkennzeichen. Weil er sich an den Fall des betrogenen Autohändlers erinnerte, forderte der Beamte nach Polizeiangaben eine Streife zur Kontrolle des Wagens an.

Am Steuer des Mercedes habe die Streife dann tatsächlich auch den tatverdächtigen Mann angetroffen, hieß es weiter. Er habe in den vergangenen Jahren in mehr als zehn Fällen mit dieser Masche Autos von Autohändlern unterschlagen. Zudem habe der 51-Jährige versucht, 6000 Euro mit gefälschten Überweisungsträgern vom Konto des Händlers auf sein eigenes Konto zu überweisen. Dies habe allerdings die Bank verhindert.

Die Polizei habe den Mann festgenommen, weil er in Paderborn eine Haftstrafe von drei Monaten nicht angetreten habe, so die Polizei. Die Haftstrafe sei ebenfalls wegen Betrugs verhängt worden. Den Mercedes stellten die Einsatzkräfte derweil sicher.

