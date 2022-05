Kolission bei Neunkirchen-Seelscheid : Motorradfahrer bei Unfall auf der B507 schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B507 in Neunkirchen-Seelscheid ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Foto: Christof Schmoll

Neunkirchen-Seelscheid Polizei und Rettungskräfte sind am Freitagabend an die B507 in Neunkirchen-Seelscheid ausgerückt. Dort ist ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Die Straße wurde gesperrt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Siegburg ist bei einem schweren Unfall am Freitagabend auf der B507 bei Neunkirchen-Seelscheid schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben war der Motorradfahrer auf einen vorausfahrenden Pkw eines 27-Jährigen aus Lohmar aufgefahren, woraufhin er über die Leitplanke ins Gebüsch stürzte. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn in die Bonner Uniklinik. Die B507 ist aufgrund des Unfalls gesperrt worden. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Eine Übersicht über die Verkehrslage in Bonn und der Region gibt es hier.

(ga)