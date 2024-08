Fahrer war alkoholisiert Auto überschlägt sich in Lohmar - Vier Personen verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 56 sind in der Nacht auf Sonntag vier junge Männer verletzt worden. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Neunkirchen-Seelscheid und seine drei Mitfahrer im Alter von 18, 19 und 21 Jahren aus Much und Neunkirchen-Seelscheid waren gegen 1.45 Uhr von Siegburg in Richtung Seelscheid unterwegs. In Höhe der Ortslage Lohmar-Heide hatte der 21-Jährige nach Passieren einer festinstallierten Radarmessanlage die Kontrolle über den Chevrolet Camaro verloren. Der Sportwagen kam nach rechts von der schnurgeraden Zeithstraße ab, überwand ein Verkehrsschild, prallte seitlich gegen einen Baum, gelangte auf die Straße zurück und überschlug sich - möglicherweise mehrfach.